Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan 37 yaşındaki E.E.’yi gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/OuRVKBsSRd— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) December 2, 2025
Muhabir: Haber Merkezi