Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan 37 yaşındaki E.E.’yi gözaltına aldı.

Ankara’da ‘Telebar’ Operasyonu: 56 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

