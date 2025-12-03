Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında, Rusya’dan doğal gaz ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasına yönelik yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Rus enerjisine bağımlılık sona eriyor

Açıklamada, AB’nin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını bitirmek için hazırlanan yol haritasına göre, Rusya’dan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithalatının 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatının ise 2027 sonbaharında kademeli ve yasal olarak bağlayıcı biçimde yasaklanacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, “Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerji bağımsızlığında tarihi adım

Von der Leyen, AB’nin Rusya’dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatının yüzde 45’ten yüzde 13’e gerilediğini, kömür ithalatının yüzde 51’den sıfıra, ham petrol ithalatının ise yüzde 26’dan yüzde 2’ye düştüğünü açıkladı.

AB, bu adım ile enerji arz güvenliğini sağlamayı ve enerji piyasasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu anlaşma, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.