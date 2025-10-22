- AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, Strazburg'da AB'nin 'Tarımda Nesil Yenileme Stratejisine' ilişkin açıklamalarda bulundu.

'AB'deki çiftçi sayısı azalıyor. Mesleğe girmeye istekli yeterli sayıda genç bulamıyoruz' diyen Hansen, tarımsal gelirlerin toplumun geri kalanına göre daha düşük kaldığını, bu nedenle tarımı ortak politika ile desteklediklerini anlattı.

Hansen, çiftlik kurmanın, arazi, makine, tohum gibi çeşitli yüksek maliyetler içerdiğini hatırlatarak, bu alanda düşük kazanç veya değişken gelir söz konusu olduğunda bankaların kredi vermekten çekindiklerini anlattı.

AB'de ortalama çiftçi yaşının 57 olduğunu ve çiftçilerin sadece yüzde 12'sinin 40 yaşından genç olduğunu belirten Hansen, 'Bu durum gıda güvenliğimizi ve kırsal alanlarımızın geleceğini riske atmaktadır.' dedi.

Christophe Hansen, stratejileri kapsamında genç ve yeni çiftçilere desteği politik bir öncelik haline getirdiklerini vurguladı.

Genç çiftçilerin çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduklarına işaret eden Hansen, üye ülkelerden gelecekteki bütçe planlarında genç çiftçilere yönelik ulusal bir strateji hazırlamalarını isteyeceklerini aktardı.

Hansen, AB Komisyonunun Ortak Tarım Politikası'nda da değişiklikler teklif edeceğini, kırsal alanları genç aileler için daha çekici hale getireceklerini söyledi.

Genç çiftçilere desteği artıracaklarını anlatan Hansen, 'Üye ülkeler, Ortak Tarım Politikası bütçelerinin en az yüzde 6'sını genç ve yeni çiftçileri desteklemeye ayırmalıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekte tarım politikası kapsamında genç çiftçilerin, kurulum süreçlerine yardımcı olacak bir başlangıç ​​paketinden de yararlanabileceklerini ifade eden Hansen, paketin 300 bin avroya kadar ödemeler sağlayacak finansman desteği içereceğini sözlerine ekledi.