Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştıran eylemleri nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların süresinin 31 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldığını duyurdu.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana yaptırımların kapsamının önemli ölçüde genişletildiği hatırlatıldı. Yaptırımlar çerçevesinde Rusya’ya; ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji ve ulaştırma başta olmak üzere çok sayıda alanda kısıtlamalar uygulanıyor.

AB yaptırımları kapsamında petrol ve kömür dahil enerji ürünleri, çift kullanımlı mallar, lüks ürünler, altın ve elmas gibi kalemler de yer alıyor. Deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolü ve bazı petrol ürünlerinin AB’ye ithalatı yasaklanırken, bazı Rus bankaları da uluslararası ödeme sistemi SWIFT’ten çıkarıldı. Ayrıca birçok Rus yayın kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı.

Avrupa Birliği, savaşın başlamasından bu yana Rusya’ya yönelik toplam 19 yaptırım paketi hayata geçirdi. AB’nin ekonomik yaptırımları, her 6 ayda bir yenilenerek yürürlükte tutuluyor.

Rusya, 18 Mart 2014’te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’u yasa dışı şekilde ilhak etmiş, AB ise Rusya’ya yönelik ilk ekonomik yaptırım kararlarını 2014 yılında almıştı.