Eurostat tarafından yayımlanan açıklamada, yarışmanın uluslararası mal ticaretine yönelik önemli istatistikleri “olağanüstü bir zamanlamayla tahmin etmeyi” amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede TÜİK için,
“TÜİK-DATG ekibinin yarışmanın genel galibi olarak neredeyse tüm kategorilerde birincilik kazandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.
17 Ülkeden 35 Takım Katıldı
Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması’na 17 ülkeden 66 katılımcının oluşturduğu 35 ekip katıldı. Yarışmada AB’nin ihracat ve ithalat göstergelerini en doğru, en hızlı ve en kapsamlı şekilde tahmin eden ekipler ödüllendirildi.
Üç Büyük Ödül Kategorisi
Organizasyonda ekipler üç ana başlıkta değerlendirildi:
-
Doğruluk Ödülü: Resmi göstergelere en yakın tahmini yapan ekipler
-
Yeniden Üretilebilirlik Ödülü: En kapsamlı şekilde belgelenmiş, ölçeklenebilir ve açık çözüm sunan ekipler
-
Yenilik Ödülü: Tahminde en yenilikçi yöntemleri kullanan ekipler
TÜİK, bu kategorilerin tamamında üstün performans sergileyerek adını zirveye yazdırdı.
TÜİK, 8 Birincilikle Yarışmanın Zirvesine Oturdu
Eurostat’ın açıklamasına göre TÜİK;
-
AB dışı ihracat: Doğruluk, yeniden üretilebilirlik, yenilik (3 birincilik)
-
AB dışı ithalat: Doğruluk, yeniden üretilebilirlik, yenilik (3 birincilik)
-
AB içi ihracat: Yeniden üretilebilirlik ve yenilik (2 birincilik)
olmak üzere toplam 8 kategoride birincilik, bir kategoride ise ikincilik elde etti.
Başarılı TÜİK Ekibi
TÜİK’i temsil eden TURKSTAT-DATG takımında;
-
Fatih Tüzen
-
Özlem Yiğit
-
Osman Sert
-
Aydan Kocacan Nuray
yer aldı. Ekibin, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesindeki Veri Analiz Teknikleri Grup Başkanlığı kadrosunda görev yaptığı belirtildi.