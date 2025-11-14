Eurostat tarafından yayımlanan açıklamada, yarışmanın uluslararası mal ticaretine yönelik önemli istatistikleri “olağanüstü bir zamanlamayla tahmin etmeyi” amaçladığı belirtildi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede TÜİK için,

“TÜİK-DATG ekibinin yarışmanın genel galibi olarak neredeyse tüm kategorilerde birincilik kazandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

17 Ülkeden 35 Takım Katıldı

Uluslararası Ticaret Anlık Tahmin Yarışması’na 17 ülkeden 66 katılımcının oluşturduğu 35 ekip katıldı. Yarışmada AB’nin ihracat ve ithalat göstergelerini en doğru, en hızlı ve en kapsamlı şekilde tahmin eden ekipler ödüllendirildi.

Üç Büyük Ödül Kategorisi

Organizasyonda ekipler üç ana başlıkta değerlendirildi:

Doğruluk Ödülü: Resmi göstergelere en yakın tahmini yapan ekipler

Yeniden Üretilebilirlik Ödülü: En kapsamlı şekilde belgelenmiş, ölçeklenebilir ve açık çözüm sunan ekipler

Yenilik Ödülü: Tahminde en yenilikçi yöntemleri kullanan ekipler

TÜİK, bu kategorilerin tamamında üstün performans sergileyerek adını zirveye yazdırdı.

TÜİK, 8 Birincilikle Yarışmanın Zirvesine Oturdu

Eurostat’ın açıklamasına göre TÜİK;

AB dışı ihracat : Doğruluk, yeniden üretilebilirlik, yenilik (3 birincilik)

AB dışı ithalat : Doğruluk, yeniden üretilebilirlik, yenilik (3 birincilik)

AB içi ihracat: Yeniden üretilebilirlik ve yenilik (2 birincilik)

olmak üzere toplam 8 kategoride birincilik, bir kategoride ise ikincilik elde etti.

Başarılı TÜİK Ekibi

TÜİK’i temsil eden TURKSTAT-DATG takımında;

Fatih Tüzen

Özlem Yiğit

Osman Sert

Aydan Kocacan Nuray

yer aldı. Ekibin, Yöntem Araştırmaları Daire Başkanlığı bünyesindeki Veri Analiz Teknikleri Grup Başkanlığı kadrosunda görev yaptığı belirtildi.