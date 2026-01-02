Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sonrası buzlanma ve don riski nedeniyle Bursa Valiliği, eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, ailelerinin gözetiminde sokaklara çıktı. Bazı çocuklar, içine yastık koydukları naylon poşetlerle buzlanan yolda, yokuş aşağı kayarak eğlenirken, bazıları ise babalarının kucağına oturarak kaydı.

Yeni yılı kutlamak için ailesi ile birlikte Manisa'dan Bursa'ya gelen Hamza Ali Moralı (9), 'Daha önceden de Bursa'ya gelmiştim. Arkadaşlarımla birlikte poşetle kayıyoruz. İlk defa bu kadar çok kaydım ve çok eğlendim. Okulların tatil olduğu içinde mutluyum' dedi.

'ARKADAŞLARIMIZLA KAYMAYA GELDİK'

Arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiklerini belirten Muhammet Eymen Yurt (10) ise 'Karın yağmasıyla birlikte biz de arkadaşlarımızla kaymaya geldik. Hep birlikte eğleniyoruz ancak okullar tatil olmasa daha iyi olurdu. Tatil olunca biz de kaymaya geldik' diye konuştu.