Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) çağrısıyla, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ANFİDAP üyeleri, Hacı Bayram Veli Camisi’nde cuma namazının ardından bir araya gelerek Filistin’e destek sloganları attı. Program kapsamında kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası basın açıklaması yapıldı.

“Direniş Asla Bitmeyecek”

Açıklamada konuşan ve Ebu Ubeyde’nin okul arkadaşı olduğu belirtilen Gazzeli Zahir Elbek, İsrail’in birçok Filistinli lideri hedef aldığını belirterek, buna rağmen direnişin sona ermeyeceğini ifade etti.

Elbek, Ebu Ubeyde’nin yalnızca askerî kimliğiyle değil, akademik başarısıyla da öne çıktığını söyledi. Ubeyde’nin lise eğitimini yüzde 93,5 başarı puanıyla tamamladığını, tıp fakültesini kazandığını ancak ilahiyat eğitimi almayı tercih ettiğini belirten Elbek, lisans ve yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladığını aktardı. Yüksek lisans tezinin ise “Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında Mukaddes Toprak” başlığını taşıdığı kaydedildi.

Ebu Ubeyde’nin dört çocuk babası olduğunu dile getiren Elbek, eşinin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtti. Elbek, Ubeyde’nin eşinin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesinde sosyal medya hesabından “Filistin ve mazlumlar için Türkiye’yi koru Allah’ım” paylaşımı yaptığını ve daha sonra çocuklarıyla birlikte yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Program, Filistin’de ve Türkiye’de hayatını kaybeden tüm şehitler için edilen dualarla sona erdi.