15 Kasım 2025 Cumartesi günü, Van’ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Açıklamaya göre 1700–1800 metre rakım üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’e Sağanak Uyarısı

Adıyaman ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yüksek kesimlerde ise aynı şekilde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği ifade edildi.

Malatya, Elazığ ve Kuzeydoğu Bölgelerinde Yağış Başlıyor

Bakanlık açıklamasında,

14 Kasım akşamından itibaren Malatya’da ,

Gece saatlerinden sonra Elazığ’da ,

Sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum’un güneyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

1600 metre üzeri yükseklerde kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Sel, Buzlanma ve Ulaşım Aksamalarına Karşı Uyarı

İçişleri Bakanlığı, bölgede yaşayan vatandaşları şu risklere karşı tedbirli olmaya çağırdı:

Sel ve su baskını

Heyelan riskleri

Ulaşımda aksamalar

Yüksek kesimlerde buzlanma

Açıklamada, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 15 Kasım 2025 Cumartesi günü;



📍 Van’ın Güneyi, Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1700 - 1800 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar… pic.twitter.com/S34JzDovHv — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 14, 2025