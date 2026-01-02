

Türkiye’de çalışma hayatında yaşanan hak ihlalleri her geçen gün artarken, mobbing, ücretlerin eksik ödenmesi ve haksız işten çıkarmalar çalışanların en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara Barosu üyesi Avukat Beyda Özcan, İş Kanunu’ndaki açık düzenlemelere rağmen uygulamada ciddi ihlaller yaşandığını vurgulayarak, özellikle mobbingin birçok sektörde sistematik bir yöntem hâline geldiğine dikkat çekti. Çalışanların hak arama sürecinde korku ve ispat sorunları nedeniyle geri adım attığını belirten Özcan, hukukun susanları değil başvuranları koruduğunu ifade etti.

“ÜCRETLERİN EKSİK ÖDENMESİ VE FAZLA MESAİNİN KARŞILIKSIZ KALMASI EN YAYGIN İHLALLER”

Çalışanların en sık karşılaştığı hak ihlallerine değinen Özcan, özellikle ücret ve fazla mesai sorunlarına dikkat çekti. Uygulamada çok sayıda dosyada benzer ihlallerle karşılaştıklarını belirten Özcan, “Ücretlerin geç ya da eksik ödenmesi, fazla mesainin karşılıksız bırakılması, yıllık izinlerin kullandırılmaması ve iş sözleşmesinin haksız şekilde feshedilmesi en sık rastlanan ihlaller arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Yazılı sözleşmelerin dahi fiilen uygulanmadığını vurgulayan Özcan, bunun açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu’nun emredici hükümlerine açıkça aykırıdır” dedi.

“MOBBİNG İSTİSNA OLMAKTAN ÇIKTI”

Mobbingin Türkiye’de iş hayatında ciddi boyutlara ulaştığını belirten Özcan, “Mobbing artık istisnai değil, birçok sektörde sistematik bir sorun hâline gelmiştir” dedi. Yargıtay’ın mobbingi kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirdiğini hatırlatan Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Baskı, dışlama ve itibarsızlaştırma davranışları çok sık görülüyor. Kimi zaman işveren, haklı bir fesih sebebi olmadığı hâlde yıldırma politikası uygulayarak işçiyi istifaya zorlayabiliyor.”

“ÇALIŞANLAR EN ÇOK İSPAT AŞAMASINDA ZORLANIYOR”

Mobbing iddialarında çalışanların en büyük sorununun ispat olduğunu belirten Özcan, bu nedenle birçok kişinin hakkını aramaktan çekindiğini söyledi. Özcan, “Mobbing çoğu zaman kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor. Ancak Yargıtay kesin delil aramıyor; tanık, mesaj ve güçlü emareleri yeterli görüyor.” dedi.

