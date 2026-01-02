Yangın, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Mercan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Alevler, yangının çıktığı binanın alt katındaki daireye ve bitişikte bulunan başka birbinanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülerek daha fazla büyümesi engellendi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının etkilediği dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı bildirildi.