Eskişehir Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle Çifteler, Seyitgazi, Günyüzü, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitimin 1 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Kütahya Valiliği ise meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının kent genelinde eksi 13 dereceye, yüksek kesimlerde ise eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini duyurdu. Aşırı soğuk, don ve buzlanma riskine dikkat çekilen açıklamada, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.