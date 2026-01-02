Konya genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 18 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Olumsuz hava koşullarının görüldüğü Kulu, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Kaymakamlıklar, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi