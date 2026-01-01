ASKİ’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut su kaynakları üzerindeki yükün arttığı belirtilerek, şehrin farklı noktalarına su aktarımını sağlamak amacıyla sistemde manevra çalışması yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki baskı artmıştır. Bu kapsamda, 1 Ocak Perşembe günü saat 23.00 ile 2 Ocak Cuma günü saat 06.00 arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerimizde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur.”

Su Kesintisinden Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler

Keçiören

Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi–1436 sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka ve Kösrelik.

Sincan

Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar ve Polatlar.

Yenimahalle

Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü ve Batı Sitesi.

Etimesgut

Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan ve Erler.

Çankaya

Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar ve Yıldızevler.

Mamak

Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler.

Gölbaşı

Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt ve Kırıklı.

Altındağ

Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler ve Örnek (alt kotlar).

Pursaklar

Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih ve Karacaören.

Vatandaşlara Uyarı

ASKİ, su kesintisinden etkilenmesi muhtemel bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden tedbir almaları çağrısında bulundu.