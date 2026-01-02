Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Ege Denizi’nin kuzey kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Bu kapsamda, Geyikli–Bozcaada ve Kabatepe–Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar günleri yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulunurken, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte seferlerin yeniden başlayacağını bildirdi.