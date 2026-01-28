Çanakkale Boğazı'nda 292 metre boyundaki Singapur bayraklı konteyner gemisi, makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'dan Fas'a gitmek üzere yola çıkan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı Maersk Utah isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14 ile 'Kurtarma-20' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Öte yandan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından geminin demir sahasına götürülmesi bekleniyor.