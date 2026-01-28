ABD Başkanı Donald Trump, Iowa’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD dolarının son dönemde değer kaybettiğine ilişkin değerlendirmelere katılmadığını belirten Trump, doların güçlü bir konumda olduğunu savundu.

Trump açıklamasında, “Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Dolar harika gidiyor” ifadelerini kullandı. ABD ekonomisinin genel performansına dikkat çeken Trump, doların küresel piyasalardaki durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Çin ve Japonya’nın geçmişte para birimlerini bilinçli şekilde devalüe etmeye çalıştıklarını öne süren Trump, bu nedenle söz konusu ülkelerle uzun süre mücadele ettiğini söyledi. Trump, “Doları bir yoyo gibi aşağı ya da yukarı hareket ettirebilirdim” diyerek, ABD yönetiminin döviz politikaları üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Trump’ın açıklamaları, küresel piyasalarda doların geleceğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde dikkat çekti.