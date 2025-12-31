Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle metro altlarındaki yürüyen merdivenlerde hayata geçirdiği yeni uyarı levhaları ise kent yaşamında dikkat çeken bir farkındalık adımı olarak öne çıkıyor. Modern kent yaşamında yürüyen merdivenler, yalnızca bir konfor aracı değil; aynı zamanda şehir içi hareketliliğin önemli bir parçası.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Özellikle büyük şehirlerde, yaya trafiğinin yoğun olduğu metro istasyonları, alt geçitler, kamu binaları ve meydanlarda yürüyen merdivenler, yaşlılar, engelliler, çocuklu aileler ve yoğun tempoda hareket eden vatandaşlar için kritik bir rol üstleniyor.

Ancak bu yoğun kullanım, beraberinde ciddi bir yıpranmayı da getiriyor. Gün içinde binlerce kez kullanılan yürüyen merdivenler; mekanik aşınma, yanlış kullanım, dış etkenler ve zaman zaman yapılan bilinçsiz müdahaleler nedeniyle arızalanabiliyor. Bu durum, yalnızca geçici ulaşım aksaklıklarına değil, aynı zamanda güvenlik risklerine de yol açabiliyor.

DURAN MERDİVENLER, AKAN TARTIŞMALAR

Türkiye’nin birçok büyük şehrinde olduğu gibi Ankara’da da zaman zaman “duran yürüyen merdivenler” kamuoyunun gündemine geliyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşların tepkileri ve günlük yaşamda yaşanan aksaklıklar, bu konunun hassasiyetini gözler önüne seriyor.

Ancak uzmanlar, yürüyen merdivenlerin sıradan bir makine olmadığını; düzenli bakım, yedek parça temini ve uzman müdahalesi gerektiren karmaşık sistemler olduğunu vurguluyor. Özellikle açık alanlarda bulunan merdivenler; yağmur, kar, sıcaklık farkları ve yoğun kullanım nedeniyle daha sık bakım ihtiyacı duyuyor.

ANKARA’DA BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde bulunan yürüyen merdivenler için periyodik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Belediye yetkilileri, arıza yaşanan merdivenlerin en kısa sürede onarıldığını, bazı durumlarda ise kapsamlı revizyon gerektiği için sürecin uzayabildiğini belirtiyor.

Özellikle metro istasyonları ve alt geçitlerdeki yürüyen merdivenler, hem güvenlik hem de süreklilik açısından yakından takip ediliyor. ABB ekipleri, kullanım ömrünü tamamlayan parçaların değişimi, mekanik sistemlerin güçlendirilmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

