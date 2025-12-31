Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla 2026 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, paylaşımında vatanın yanı sıra gönül coğrafyasındaki tüm mazlumları işaret ederek, yeni yılda da samimiyet, cesaret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.