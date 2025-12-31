Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla 2026 yılına dair değerlendirmelerde bulundu.
Kurtulmuş, paylaşımında vatanın yanı sıra gönül coğrafyasındaki tüm mazlumları işaret ederek, yeni yılda da samimiyet, cesaret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
2026 yılında da vatanımız ve gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm mazlumlar için samimiyet, cesaret ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 📹 pic.twitter.com/BLZI5ts5B3December 31, 2025
Muhabir: Haber Merkezi