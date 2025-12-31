Yeni yıl mesajında iletişim teknolojilerindeki hızlı değişime dikkat çeken Abdulkadir Çay, basının yalnızca haber üretmekle sınırlı olmayan, doğru ve güvenilir bilgiye erişimi sağlayan stratejik bir kamu hizmeti üstlendiğini vurguladı. Çay, bu sürecin güven, şeffaflık ve toplumsal sorumluluk ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Basın İlan Kurumu’ndan Dijitalleşme ve Kurumsallaşma Hamlesi

Basın İlan Kurumu olarak sektördeki dönüşümü yakından takip ettiklerini belirten Çay, kurumsal yapıların güçlendirilmesi, dijitalleşme ve ekonomik sürdürülebilirlik başta olmak üzere geniş bir perspektifte çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Amaçlarının, bağımsız ve güçlü bir basın yapısını geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Resmî İlan ve Reklam Destekleri Artarak Sürecek

Geride bırakılan yıl içinde basın camiasından gelen talepler doğrultusunda önemli mevzuat düzenlemeleri yapıldığını açıklayan Çay, resmî ilan ve reklam desteklerinin 2026 yılında da artarak devam edeceğini belirtti. Eğitim programları, projeler ve kurumsal iş birlikleriyle sektöre kalıcı katkılar sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Sürdürülebilir Basın Ekonomisi İçin Uzun Vadeli Planlama

Sürdürülebilir bir basın ekonomisinin güçlü mali yapı, çeşitlendirilmiş gelir kaynakları ve dijital dönüşümle mümkün olacağını vurgulayan Abdulkadir Çay, yalnızca kısa vadeli desteklerin değil, uzun vadeli ekonomik dayanıklılığı artıracak mekanizmaların da hayata geçirildiğini ifade etti.

Dijital Dönüşümde Etik ve Editoryal Sorumluluk Vurgusu

Yeni teknolojilerin gazeteciliğin temel ilkelerine zarar vermeden kullanılmasının önemine dikkat çeken Çay, editoryal sorumluluk ve mesleki etik çerçevesinde dijital araçların yayıncılığı destekleyici unsur olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Basın Emekçilerinin Hakları Öncelikli

Mesajında basın çalışanlarının sektördeki merkezi rolüne vurgu yapan Çay, özlük ve mesleki hakların korunması, istihdamın sürdürülebilirliği ve nitelikli insan kaynağının sektörde tutulmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

“2026’nın Sağlık, Huzur ve Başarı Getirmesini Diliyorum”

Genel Müdür Abdulkadir Çay, mesajını şu temenniyle tamamladı:

“2026 yılının basın camiamız başta olmak üzere ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyor; sorumlu ve ilkeli habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.”