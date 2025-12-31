Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2026'ya 'merhaba' dedi.

Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, 2026 yılına ilk giren ülkeler Okyanusya ve Pasifik bölgesinden oldu.

Dünya genelinde yeni yılı ilk karşılayan ülke, Okyanusya’da yer alan Kiribati oldu. Kiribati’nin Line Adaları’nda bulunan Kiritimati’nin ardından Samoa ve Tonga da 2026’ya merhaba dedi. Daha sonra Yeni Zelanda’da yeni yıl coşkusu yaşandı.