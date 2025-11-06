Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB’de perakende satışlar eylülde ağustos ayına kıyasla sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 1,3 arttı. Avro Bölgesi’nde ise satışlar aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi’nde perakende satışların aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1 artması yönündeydi.

Aylık bazda en fazla artış yüzde 1,7 ile Lüksemburg ve Malta’da, yüzde 1,5 ile Estonya’da ve yüzde 1,4 ile Slovakya’da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 1,1 ile Litvanya’da, yüzde 0,7 ile Letonya ve Slovenya’da, yüzde 0,6 ile İtalya’da kaydedildi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), yüzde 6,6 ile Malta’da ve yüzde 5,7 ile Bulgaristan’da görüldü.

Buna karşılık, İtalya’da yüzde 2,3, Romanya’da yüzde 2,1, Belçika’da yüzde 0,8 ve Avusturya’da yüzde 0,1 oranında düşüş yaşandı.

Ekonomistler, verilerin Avro Bölgesi’nde tüketici harcamalarındaki sınırlı toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.