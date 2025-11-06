İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili, "Dün basına yansıdı; Meclis Başkanı, grup başkan vekilleriyle, 'İmralı'ya gidilsin-gidilmesin konusunda bir görüşme yapıyor' dendi. Bugünkü komisyon toplantısı da ertelendi. Biz burada Meclis'in saygınlığını çok önemsiyoruz. TBMM'de her şeyin konuşulabileceğini, tartışılabileceğini ilk günden beri ifade ediyoruz. Zira İmralı ile bir görüşme ihtiyacı olduğunda da zaten herkes gidip görüşebiliyor. İster deniz yoluyla ister kara yoluyla ya da başka bir şekilde gidiliyor, görüşülüyor, konuşuluyor, oradan gelen mesajlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Burada hiçbir sıkıntı yok; fakat TBMM'de oluşturulmuş bir komisyonun İmralı'ya gitmesi için çaba gösterilmesinin arkasında yatan başka bir sebep ve amaç var. O da nedir? İmralı meşru bir yapı haline getirilmeye çalışılıyor. Komisyonun ısrarla İmralı'ya gitmesinin sembolik bir amacı vardır. Biz şiddetle, Meclis'in saygınlığını hırpalayacak bir yaklaşımın sonuna kadar karşısındayız" ifadelerini kullandı. Kavuncu ayrıca yapılan anketlerden rakamları paylaşarak, toplumun 'Terörsüz Türkiye' sürecine güvenmediğini belirtti.

'YARGI, SİYASETÇİLERİN GÖRÜŞÜNE GÖRE HAREKET ETMEZ'

Kavuncu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı ile ilgili, "Siyasetin yargıya müdahale etmesi, yargı üzerinde etki kurması kabul edilebilecek bir durum değil. Selahattin Demirtaş ile ilgili bir gündem var. Bir kişi ile ilgili kararı verecek olan siyasetçinin görüşü, yaklaşımı değildir. Yargı siyasetçilerin görüşüne göre hareket edemez. Hukuktur asıl olan. Bizimle dünya görüşü farklı olabilir, eylemlerini veya görüşünü tasvip etmiyor olabiliriz; ama hukukun verdiği karara hepimiz uymak zorundayız. Ben dün Meclis kürsüsünde; geçtiğimiz yıl bugünkü iktidarın Selahattin Demirtaş ile ilgili neler söylediğini aktardım ve bugün geldiğimiz noktaya bakın. Siyasetçilerin duruşuna bakarak mı yargı hareket edecek. Onun için hukukçuların cübbelerinde düğme yoktur, kimsenin önünde düğmesini iliklemez, kimseye de eyvallahı olmaz, suçluya 'suçlu', suçsuza da 'suçsuz' der. Siyasete göre yargının pozisyon aldığı bir ülkede biz çok şey kaybederiz. İş insanlarını, yatırımı, ekonomiyi, gençlerimizi, büyükelçiliklerin kapısında bekleyen yüz binlerce gencimizi gözlerimiz dolu dolu seyrederiz. Hukukun, adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz, olamaz. Bugünkü yaşanan bu 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tamamını ben buna bağlıyorum. Israrla bir terör örgütü liderini bu milletin gözünü sokmak ve 'İmralı üzerinden biz bu işi yürüteceğiz' zorlamasının bu ülkeye getireceği hiçbir hayır yok" diye konuştu. (DHA)