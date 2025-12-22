Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Baba Yapım imzası taşıyan ve Atv için çekilen “Aynı Yağmur Altında” dizisiyle uzun bir aranın ardından setlere geri dönüyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı otururken, Avşar projede başörtülü Fazilet Aydan karakterine hayat veriyor.

Londra çekimleriyle başlayan dizinin provaları kapsamında kamera karşısına geçen Hülya Avşar’ın, rolü gereği tesettüre girmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Avşar’ın yeni tarzı, bazı kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanırken, bazı kesimler ise ünlü oyuncuyu eleştirdi.

Hülya Avşar’ın dizideki görünümü sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ederken, proje şimdiden sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.