Sağlıklı beslenme ve obezite her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. Özellikle günümüzde sosyal medyada diyet ve zayıflamaya yönelik fazlaca yanlış bilgiler dolaşmakta.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü yüksek şeref derecesiyle tamamlayan Diyetisyen Sude Tan, obezitenin artış nedenlerinden su tüketimine, popüler diyet yanılgılarından sosyal medyanın beslenme üzerindeki etkilerine kadar birçok başlığa ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

“OBEZİTE SADECE YEME DEĞİL, YAŞAM TARZI SORUNU”

Toplumda obezitenin giderek arttığını belirten Sude Tan, bu durumun birçok nedeni olduğunu dile getirdi. Fast food tüketiminin artması, paket servisin yaygınlaşması, işlenmiş gıdalar, hareketsizlik ve sosyal medyada oluşan yanlış beslenme algısının önemli etkenler arasında yer aldığını şu sözlerle anlattı:

“Ev yemekleri tüketmek, porsiyon kontrolüne dikkat etmek, lif ve protein yönünden zengin besinleri tercih etmek çok kıymetli. Küçük alışkanlıklarla büyük değişimler elde edilebilir.” Tan, kızartma yerine fırında, ızgara veya buharda pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Beslenmenin yanında fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu ifade etti.

“SU İÇMEYİ UNUTAN BİR TOPLUM OLDUK”

Su tüketiminin yetersizliğinin sık karşılaşılan bir sorun olduğunu belirten Tan, günlük su ihtiyacının kilo başına 35 mililitre olacak şekilde hesaplanabileceğini söyledi.

Diyetisyen Sude Tan, “Yeterli su içilmediğinde baş ağrısı, ödem ve tatlı isteğinde artış görülebiliyor” diyerek, suyun insan hayatındaki önemine dikkat çekti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.