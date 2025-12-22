Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Afet Film Festivali, iklim değişikliğinin yol açtığı afetleri ve bu afetlerin toplumsal etkilerini sinema aracılığıyla gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre;Farklı coğrafyalardan yapımların buluştuğu festivalde, küresel farkındalık, ortak sorumluluk ve dayanışma vurgusu öne çıkarken; paneller, film gösterimleri ve söyleşilerle afetlere dair güçlü bir yüzleşme alanı oluşturuldu.

FESTİVAL DİREKTÖRÜ BIÇAK: “BU MESELEYİ SİNEMAYA YÖNLENDİRME GAYEMİZ VAR”

Sonsöz Gazetesi’ne konuşan Festival Direktörü Mehmet Serhat Bıçak, festivalin bu yılki temasının iklim değişikliği olduğunu belirterek, “Festivalin bu seneki teması iklim değişikliği ve küresel boyutu. Bu meseleye dikkat çekmek için toplandık.” dedi. Festivalin 5 Aralık’tan bu yana farklı etkinliklerle sürdüğünü aktaran Bıçak, “Bir farkındalık ve şuur oluşturmak istiyoruz. Ama asıl olarak bu meseleyi sinemaya yönlendirme gayemiz var. Onun için buradayız.” diye konuştu.

Etkinlik takvimine ilişkin bilgi veren Bıçak, “5 Aralık’ta iklim ve medya temalı bir panel yaptık. 11 Aralık’ta travmayıanlatan bir panel düzenledik. 18-19 Aralık’ta film gösterimlerimizi, 20 Aralık’ta ise Usta Yönetmen Derviş Zaim’in katıldığı bir söyleşiyi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Festivalin yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Bıçak, “Bu festivali Türkiye’ye ve dünyaya yayacak çok özel etkinlikler hazırlıyoruz.” dedi. Geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu söyleyen Bıçak,“Henüz ikinci senesinde olmasına rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz. Hem sinema çevrelerinden hem de bu konularla ilgilenen geniş kitlelerden ilgi görüyoruz.” diye konuştu.Gelecek yılın temasına da değinen Bıçak, “2026’da Türkiye’de düzenlenecek su kongreleriyle paralel olarak, gelecek yıl su temasını ele almayı planlıyoruz.” dedi.

ANDA BAŞKANI TOSUN: “AFETLER KADER DEĞİLDİR”

Ödül töreninde konuşan ANDA Derneği Başkanı Zeynep Tosun, festivalin yalnızca bir kültür-sanat etkinliği olmadığını vurguladı. Tosun, “Bugün yalnızca bir film festivalinin açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda insanlığın ortak kaderine ve bu kaderle kurduğu ilişkiye dair güçlü bir yüzleşmeye kapı aralıyoruz.” dedi. Afetlerin nedenlerine dikkat çeken Tosun,“Afetler yalnızca tabiat olayları değildir. Afetler ihmallerin, dengesizliklerin ve ötelenmiş sorumlulukların sonucudur.” ifadelerini kullandı.

Festivalin küresel yankı uyandırdığını belirten Tosun,“Dünyanın dört bir yanından 114 ülkeden binlerce film başvurusu aldık. Bu, meselenin evrenselliğini ve sinemanın hâlâ insanlığın ortak vicdan dili olduğunu gösteriyor.” dedi.

ANDA Derneği’nin sahadaki çalışmalarına da değinen Tosun, “Biz afetleri yalnızca raporlardan takip eden bir yapı değiliz. Depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insani krizlerin en sıcak anlarında sahada olan bir sivil toplum kuruluşuyuz.” diye konuştu. Sinemanın gücüne vurgu yapan Tosun, “Bir film bazen bir rapordan daha etkilidir. Bir sahne bir istatistikten daha kalıcı olabilir. Bir hikâye bir toplumun bakış açısını değiştirebilir.” ifadelerini kullandı. Konuşmasını güçlü bir mesajla tamamlayan Tosun, “Afetler kader değildir. İnsanlık doğru irade ve ortak akılla bu gidişatı değiştirebilecek bir güce sahiptir.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.