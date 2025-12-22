Avustralya’nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin mahkeme dosyalarına giren yeni görüntüler, soruşturmanın seyrini derinleştirdi. Mahkeme kayıtlarına göre, saldırının sanığı Naveed Akram ile babasının, olaydan önce kırsal bir bölgede uzun namlulu silahlarla atış talimi yaptığı iddia edildi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC’nin haberine göre, Akram’ın hastaneden cezaevine sevk edilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılan mahkeme belgelerinde, sanığın cep telefonunda bulunan videolara ait ekran görüntüleri yer aldı. Belgelerde, ekim ayı sonlarında çekildiği belirtilen görüntülerde Akram’ın, New South Wales (NSW) eyaletinde olduğu değerlendirilen bir kırsal alanda babasıyla birlikte silahlı eğitim yaptığı öne sürüldü.

Mahkeme dosyasında yer alan diğer görüntülerde ise Akram ve babasının, uzun namlulu silahlarla terör örgütü DEAŞ flamasının önünde kamera karşısına geçerek siyasi ve dini görüşlerini dile getirdikleri ve saldırıya ilişkin gerekçelerini anlattıkları iddia edildi.

Ayrıca 12 Aralık akşamı çekildiği belirtilen güvenlik kamerası kayıtlarında, sanık ve babası olduğu değerlendirilen iki kişinin Archer Park çevresinde keşif yaptığı görüntülere yer verildi. Polis, bu görüntülerin saldırının keşif ve planlama aşamasına dair önemli deliller olduğunu savunuyor.