Kış sezonu boyunca Ankara-Kars hattında haftada 3 gün karşılıklı sefer yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara Garı’ndan törenle uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin yeni sezonda toplam 60 sefer gerçekleştireceğini ve 10 bin 800 yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ni Ankara Garı’ndan uğurladı. Bakan Uraloğlu, 29 Mayıs 2019’da Ankara-Kars arasında uzanan 1360 kilometrelik hatta Turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koyduklarını hatırlatarak, bu trenin Türkiye’nin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini tanıtan en özel turizm projelerinden biri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, “2019’dan bu yana 81 binin üzerinde yolcumuz bu eşsiz yolculuğu yaşadı. Turistik Doğu Ekspresi; özellikle gençler, doğa ve fotoğraf tutkunları ile farklı bir tatil deneyimi arayan yolculara sıra dışı ve unutulmaz bir seyahat sunuyor” dedi.

Yeni Sezonda 60 Sefer Düzenlenecek

Yeni sezon planlamasına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde 27 Şubat 2026’ya kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapılacağını belirtti. Bu kapsamda Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde 30’ar sefer olmak üzere toplam 60 sefer düzenlenecek.

8 adet konforlu yataklı vagon ve 1 yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresi’nin tren başına 160 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini vurgulayan Uraloğlu, “Yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa Anadolu’nun büyüsünü yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Yolculuk Boyunca Kültürel Duraklar

Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat; Kars-Ankara yönünde ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duracağı belirtildi. Bu duraklamalarla yolcuların şehirlerin tarihi, kültürü ve yöresel lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulacağı kaydedildi.

160 Öğrenci Ücretsiz Seyahat Edecek

Bakan Uraloğlu, gençlere yönelik U-FEST organizasyonları kapsamında Turistik Doğu Ekspresi’nde çekilişle öğrencilere ücretsiz seyahat imkânı sunulduğunu açıkladı. İlk etapta 80 öğrencinin, sezon sonunda ise toplam 160 öğrencinin bu deneyimi yaşayacağını belirten Uraloğlu, “Bu yolculuk gençlerimiz için sadece bir seyahat değil, Anadolu’nun derin tarihini raylar üzerinde keşfetme fırsatı olacak” dedi.

Yeni Turistik Tren Rotaları Gündemde

Uraloğlu, farklı güzergâhlarda yeni turistik tren seferlerinin de değerlendirildiğini belirterek, Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni’nin de hizmete alındığını hatırlattı. Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin Time dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel 100 Rotası” arasında gösterildiğini ifade eden Uraloğlu, talep olması halinde 2026 yılında Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas Ekspresleri için de sefer planlamalarının yapılabileceğini söyledi.