Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sadece PKK’nın silah bırakmasının yeterli olmadığını belirterek, YPG/PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin de Suriye ordusuna entegre edilmesi ve ayrı bir ordu olarak bölgede bulunmaması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin 16 Kasım’da gerçekleştirdiği kongrenin ardından başlatılan “Anadolu Buluşmaları” programının ilk durağı Tokat oldu. Kara yolu ile kente gelen Erbakan, bir kafede düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Buluşmaları’nı Tokat’tan başlattıklarını ifade eden Erbakan, bundan sonraki süreçte atılacak adımların yalnızca Meclis’te alınacak kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Erbakan, yargı paketleri ve olası yasal düzenlemelerin referandum yoluyla millete sorulması gerektiğini belirtti.

Erbakan konuşmasında, “Suça karışmış PKK’lılar affedilsin mi, siyasete geri dönsünler mi, örgütün yönetici kadrosu ne olacak? Bunların tamamı milletin onayına sunulmalıdır. Madem toplumun bu süreci desteklediği söyleniyor, o halde bunu bir referandumla tasdik edelim” dedi.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Erbakan, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Sadece PKK terör örgütünün silah bırakması yeterli değildir. YPG/PYD’nin de Suriye ordusuna entegre olması ve bölgede ayrı bir silahlı yapı olarak bulunmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, basın toplantısının ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.