Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir ulusal gazetede yayımlanan köşe yazısında yer alan “zorunlu eğitim çağındaki 6-17 yaş arası 612 bin çocuğun okula gitmediği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MEB, “Kızların okutulmaması kimyasal silahtır” başlıklı köşe yazısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yazıda atıfta bulunulan Eğitim Reformu Girişimi raporuna dayalı ifadelerin hatalı hesaplamalara dayandığını vurguladı.

Açıklamada, Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki çocukların okullaşma oranlarının uluslararası standartlara ulaştığı, hatta birçok göstergede OECD ortalamasının üzerine çıktığı belirtildi.

Bakanlık, OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporuna göre, zorunlu eğitimin karşılaştırılabilir olduğu 6-14 yaş grubunda Türkiye’de okullaşma oranının yüzde 99 olduğunu, bu oranın yüzde 98 olan OECD ortalamasını aştığını kaydetti. Aynı rapora göre, 6-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 99,19 olduğu ifade edildi.

MEB açıklamasında, okula gitmediği iddia edilen çocuk sayısının, yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu verileriyle yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranlarının birlikte değerlendirilmesinden kaynaklanan hatalı bir hesaplamaya dayandığı vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, bilgi ve belgeye dayanmayan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.