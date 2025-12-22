Ankara’nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bölgede kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Karaşar Mahallesi Kirazyanı mevkisi, Karagöl mesire alanı, Çukurören ve Eğriova yaylaları, kar yağışı sonrası tamamen beyaza büründü. Karın özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkisini artırdığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Yıldız, kar yağışının doğaya ayrı bir güzellik kattığını ifade ederek, “Pencerenin kenarında oturup çayımı yudumlarken kar yağışını izliyorum. Toprağın örtüsü kar oldu, her yer bembeyaz.” dedi.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildirirken, sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.