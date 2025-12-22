Ankara Yelken Kulübü’nün (AYK) 25. kuruluş yılına özel olarak düzenlenen balo, Ankara iş, spor ve cemiyet hayatının seçkin isimlerinin yanı sıra basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Aktif Bank ana sponsorluğunda Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da düzenlenen 25. Yıl Balosu, kulübün çeyrek asırlık birikimini ve yeni yıla yönelik umut dolu vizyonunu bir araya getiren özel bir geceye dönüştü.

“Bozkırdan maviye uzanan bir yolculuk” temasıyla gerçekleştirilen gecede, Ankara Yelken Kulübü’nün 25 yıllık serüveni dev ekranlarda davetlilerle paylaşıldı. Kulübün sportif başarıları, yelken kültürüne katkıları ve yıllar içinde oluşan güçlü dostluk bağları gece boyunca vurgulandı.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ve Ersan Başbuğ’un sahne performansı davetlilerden büyük alkış alırken, DJ Yusuf Can Karapınar’ın performansıyla yeni yıl coşkusu doruğa çıktı. Özel gala menüsü, sahne gösterileri ve atmosferiyle gece, Ankara Yelken Kulübü’nün yalnızca bir spor kulübü değil; güçlü bir topluluk ve yaşam kültürü sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül gecede yaptığı konuşmada şuifadeleri kullandı: “25 yıl önce rüzgârı arkamıza alarak çıktığımız bu yolculukta yalnızca yelken yapmadık; dostluklar kurduk, hayaller büyüttük ve deniz ruhunu Ankara’nınkalbine taşıdık. Bu gece, hem 25. yılımızı onurlandırdığımız hem de yeni yıla umutla yelken açtığımız çok özel bir buluşma oldu. Ankara Yelken Kulübü’nün hikâyesini birlikte yazan tüm üyelerimize, dostlarımıza ve bu yolculuğa tanıklık eden basın mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Başkan Sermurat Küçükgül yelkenseverlere müjdeli haber vererek şu ifadelere yer Verdi: “Ve sizlerle paylaşmaktan büyük onur ve heyecan duyduğum bir bilgiyi daha paylaşmakisterim. Marmaris’te Astor ŞarJ Ankara Yelken 25. Yıl yarışından sonra Kulüptarihimizde bir ilk olarak 14–23 Mart tarihleri arasında, TYF Yelken Ligi Optimist Türkiye Şampiyonası 2. Ayağı’na kulübümüz olarak İstanbul’da ev sahipliği yapacağız”

Yeni Yıla Yelken Açan Bir Kutlama

Ankara Yelken 25. Yıl Balosu, geçmişin birikimini geleceğe taşıyan güçlü bir birliktelik mesajı verirken, yeni yıla umut, dayanışma ve ortak hedeflerle girmenin simgesi oldu.