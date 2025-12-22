Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya’da Sadık karakterine hayat veren usta oyuncu Şener Savaş, projeye veda etmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı diziden Savaş, 27. bölüm itibarıyla ayrılacak.

Dizide, Eşref tarafından Kadir’in yanına yerleştirildiği ortaya çıkan Sadık karakterinin, kurulacak bir pusunun ardından hikâyeden çıkacağı öğrenildi. Sadık’ın vedası, dizinin gidişatında önemli bir kırılma noktası oluşturacak.

Şener Savaş’ın son sahnesinin çekilmesinin ardından set ekibi tarafından pasta kesilerek usta oyuncuya veda edildi.