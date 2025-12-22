Sosyete çevrelerinde sabaha karşı yayılan ölüm haberi büyük bir şok etkisi yarattı. Genç yaşına rağmen cemiyet hayatında tanınan isimlerden biri olan Leyla Mizrahi (30), evinde uykusunda hayatını kaybetti. Ani vefat, ailesi başta olmak üzere yakın dostları ve sosyete dünyasını yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, Mizrahi’nin sabah saatlerinde uyanmaması üzerine durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde herhangi bir dış müdahale izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Genç yaşta gelen beklenmedik ölümün ardından adli süreç başlatıldı. Leyla Mizrahi’nin kesin ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Aileye yakın kaynaklar, Mizrahi’nin bilinen ciddi bir sağlık sorununun bulunmadığını belirtti.

Sosyete camiası yasa boğuldu

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda isim sosyal çevrelerde derin üzüntü yaşadı. Mizrahi’nin ani kaybı, sosyete dünyasında “şok ölüm” olarak yorumlanırken, sevenleri genç kadının ardından taziye mesajları paylaştı.

Leyla Mizrahi’nin cenaze törenine ilişkin detayların, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.