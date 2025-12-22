Başkent Ankara, kış aylarında soğuk havasına rağmen sunduğu kültürel duraklar, kapalı mekân alternatifleri ve yeni yıl pazarları ile ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. İşte Ankara’da kış mevsiminde mutlaka görülmesi gereken yerler…

Anıtkabir

Ankara’nın simgesi olan Anıtkabir, kış aylarında da en çok ziyaret edilen noktaların başında geliyor. Karlı havalarda ortaya çıkan manzara, ziyaretçilere ayrı bir atmosfer sunuyor.

Hamamönü ve Hamamarkası

Tarihi Ankara evleri, kışın daha da nostaljik bir görünüm kazanıyor. Hamamönü, sıcak salep ve Türk kahvesi eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir durak.

Ankara Kalesi

Şehrin en eski yerleşim alanlarından biri olan Ankara Kalesi, kış aylarında panoramik Ankara manzarasıyla öne çıkıyor. Kale içindeki kafeler ve sanat atölyeleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

CerModern

Soğuk havalarda kapalı mekân arayanlar için CerModern, sergiler, atölyeler ve kültür-sanat etkinlikleriyle kış aylarında da cazibesini koruyor.

Rahmi M. Koç Müzesi (Ankara)

Sanayi, ulaşım ve teknoloji tarihine ilgi duyanlar için Rahmi M. Koç Müzesi, kış aylarında keyifli ve öğretici bir gezi alternatifi sunuyor.

Atatürk Orman Çiftliği

Kış aylarında daha sakin bir atmosfere bürünen Atatürk Orman Çiftliği, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tercih ediliyor.

Kızılay ve Tunalı Hilmi Caddesi

Kafeler, restoranlar ve alışveriş noktalarıyla Kızılay ve Tunalı Hilmi, kış akşamlarında Ankaralıların en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Ankara’daki Yeni Yıl ve Kış Pazarları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıl Pazarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı ilçelerde kurulan yeni yıl pazarları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar ve sıcak içecek stantlarıyla yoğun ilgi görüyor.

Seğmenler Parkı Yeni Yıl Pazarı

Seğmenler Parkı’nda kurulan yeni yıl pazarı, ışıklandırmaları ve dekorasyonuyla özellikle akşam saatlerinde ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Çankaya Yılbaşı Pazarı

Çankaya Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı pazarı, yerel üreticiler, tasarım ürünler ve konser etkinlikleriyle kış aylarında sosyal yaşamı canlandırıyor.

1 Armada AVM ve Panora AVM Yeni Yıl Etkinlik Alanları

Ankara’daki büyük alışveriş merkezlerinde kurulan yeni yıl temalı stantlar, hem alışveriş hem de etkinlik arayanlar için alternatif oluşturuyor.