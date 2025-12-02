Kaza saat 22.30 sıralarında Eskişehir-Bursa çevreyolunda meydana geldi. Ozan Soylar yönetimindeki 42 BB 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Bir ağacı devirdikten sonra başka bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Soylar, araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılan Soylar’ın ağır yaralı ve bilincinin kapalı olduğu belirlendi. Soylar ambulans ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA