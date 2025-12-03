Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı (CHRO) görevine Melis Tunaveli, Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) görevine ise Havaş Genel Müdürü Mete Erna atandı.

Melis Tunaveli, CHRO görevini devralıyor

Görevini Hakan Öker’den devralacak olan Tunaveli, insan kaynakları alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip. Kariyerine Roche AŞ’de başlayan Tunaveli, Kraft Foods ve Philip Morris International’da liderlik pozisyonlarında bulundu.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Tunaveli, 2018 yılında Coca Cola İçecek’e (CCI) katıldı. Şirkette 2018-2023 arasında Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü, 2023-2024 döneminde ise İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Mete Erna TAV Havalimanları COO’su oldu

Havaş Genel Müdürü Mete Erna, 1 Ocak 2026 itibarıyla görevini Kürşad Koçak’tan devralarak TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı (COO) pozisyonuna getirildi. Koçak ise Havaş’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

Erna, havacılık sektöründeki kariyerine 1995 yılında Havaş’ta başladı. Türkiye ve yurt dışında çeşitli hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görev alan Erna, 2014’te yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalışmalar yürüttü. 2017’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 2020’de ise sırasıyla Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür olarak atanmıştı.

Mehmet Bozdemir, Havaş Genel Müdürü oldu

Havaş Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir, 1 Ocak 2026 itibarıyla Havaş Genel Müdürü görevine atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Bozdemir, 1995 yılında Havaş’a katıldı. Kariyeri boyunca İzmir, Ankara ve Antalya istasyonlarında ve Genel Müdürlükte çeşitli yönetici görevleri üstlendi. 2015’ten itibaren İşletme Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Bozdemir, 2025’te Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmişti.

Havaş’ta diğer atamalar

Açıklamaya göre, Havaş Otobüs İşletme Genel Müdür Yardımcısı Turgay Günaydın, Antrepo İşletme Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

Havaş Teknik ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erol Kazcı ise TAV Havalimanları Holding'de Kıdemli Teknik Eksper olarak atandı.