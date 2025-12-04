Kırıkkale'de bir asker eğlencesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle 10 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Asker eğlencesi yapıldığı belirlenen bölgede, 190 boş kovan tespit edildi.

Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan arama kararı kapsamında, 3 ikamet ve 8 araçta 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 763 fişek ele geçirildi.

Bölgedeki 10 kişi hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli ve idari işlem yapıldı.