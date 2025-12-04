Sivas'ta 8 bin 246 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 8 bin 246 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
