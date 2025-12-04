Doğu Demirkol’un hayatından uyarlanan “Doğu” dizisinin 4. sezon çekimleri 21 Aralık’ta başlıyor. Okuma provası bugün yapılan dizi, yeni sezonda HBO Max’te izleyiciyle buluşacak.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’un hayat hikâyesini konu alan “Doğu” dizisi, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Murat Özsoy ve Doğu Demirkol’un birlikte kaleme aldığı yapımın okuma provası bugün tamamlandı. Yeni sezon çekimleri ise 21 Aralık’ta başlıyor.

Yeni sezonda Doğu Demirkol’un “Ahlat Ağacı” yolculuğu anlatılacak

Bu sezon 8 bölümden oluşacak dizide, Doğu Demirkol’un “Güldür Güldür”den ayrılıp Nuri Bilge Ceylan’la tanıştığı ve “Ahlat Ağacı” filmine adım attığı dönem ele alınacak. Dizide aynı zamanda komedyenin “yarı ünlü ama parasız” olduğu, çıkış aradığı yıllar da işlenecek.

Nuri Bilge Ceylan’ı kim canlandıracak?

Dizide Nuri Bilge Ceylan, “NBC” adıyla yer alacak. Ünlü yönetmeni canlandıracak ismin sürpriz bir oyuncu olacağı konuşuluyor.

BKM Mutfak imzalı dizinin kadrosunda Evliya Aykan, Kubilay Tuncer ve Kerem Cem gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Cem Terbiyeli ile Doğu Demirkol birlikte oturacak.

“Doğu” dizisinin yeni sezonu, hem komedi hem biyografik anlatımıyla merakla bekleniyor.