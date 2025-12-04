Çarşamba akşamlarının sevilen yapımı Sahipsizler, seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, dizinin yönetmen koltuğunda önemli bir değişiklik yaşandı. OGM Pictures imzalı dizinin başarılı yönetmeni, şirketin diğer yapımı **“A.B.İ”**nin başına geçince, Sahipsizler’in yeni yönetmeninin kim olacağı merak konusu olmuştu.

42. bölümden itibaren yönetmen Enes Kartal

Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi belirsizlik sona erdi. Dizinin 42. bölümünden itibaren yönetmenlik görevini, projeye hâkimiyetiyle bilinen ve daha önce 2. yönetmen olarak ekipte yer alan Enes Kartal devraldı.

Yeni 2. yönetmen: Neslihan Demirer

Sahipsizler’in 2. yönetmenlik koltuğu ise bu sezon A.B.İ dizisinin reji ekibinde görev yapan Neslihan Demirere teslim edildi.

OGM Pictures’ın iç transfer hamleleri, her iki projede de yaratıcı ekibin güçlendirilmesi olarak değerlendiriliyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranda olacak.