Geçen çarşamba günü evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumuna dair merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Hastane yönetimi, Cemcir’in divertikül kanaması nedeniyle tedavi altında olduğunu, gerekli müdahalelerin kısa sürede yapıldığını açıkladı.

Doktorlar, ünlü oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve bugün yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiğini belirtti. Cemcir’in durumunun stabil olduğu, servis sürecine geçileceği kaydedildi.

Murat Cemcir kimdir?

1976 Tokat doğumlu olan Murat Cemcir, geniş kitleler tarafından Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” projeleriyle tanındı. Sinema ve televizyon kariyerinde birçok yapımda yer alan Cemcir, son dönemin en sevilen komedi isimleri arasında yer alıyor.