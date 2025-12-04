Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ABD verileri ve merkez bankası beklentileri yatırımcıların odağında yer alırken; ABD-Venezuela gerilimi, Avrupa’nın Rusya yaptırımları ve Asya’daki para politikası adımları fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD’de istihdam piyasasında soğuma sinyalleri veren veriler, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirirken, Avrupa ve Asya’da gündem jeopolitik riskler ve para politikası adımlarına odaklandı.

ABD’de istihdam verileri Fed’in faiz indirimi beklentilerini artırdı

ABD’de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, kasım ayında 32 bin kişi azalarak beklentilerin aksine geriledi. Böylece Mart 2023’ten bu yana en sert düşüş kaydedildi.

Bu veri sonrası para piyasalarında Fed’in 9-10 Aralık FOMC toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 90 seviyesine yükseldi.

Analistler bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının, cuma günü yayımlanacak PCE enflasyon verisinin piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

ABD–Venezuela hattında gerilim yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın uyuşturucu trafiğinde kritik bir rol oynadığını belirterek baskıyı artıracaklarını ve karadan operasyonların başlayabileceğini söyledi.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor.”

ABD daha önce Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemileri göndermiş, Pentagon bölgeye dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford grubunu sevk etmişti.

Maduro ise 4,5 milyon milisi seferber ettiklerini, olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

New York borsası pozitif seyretti

Jeopolitik risklere rağmen ABD endeksleri günü yükselişle kapattı:

S&P 500: +%0,30

Nasdaq: +%0,17

Dow Jones: +%0,86

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,08 seviyesinde bulunurken, ons altın 4.197 dolar, dolar endeksi ise 99 seviyesinde işlem görüyor. Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle 62,9 dolar seviyesinde.

Avrupa borsaları karışık görünümde

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırım planları ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması tartışmaları piyasaların yönünü belirledi.

Endekslerdeki son görünüm:

DAX 40: -%0,07

FTSE 100: -%0,10

FTSE MIB: +%0,06

CAC 40: +%0,16

AB Liderler Zirvesi için kritik tarihin 18 Aralık olduğu belirtiliyor.

Asya’da pozitif hava: BoJ’dan faiz artırımı beklentisi yükseliyor

Asya piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Fed’den faiz indirim beklentileri risk iştahını destekliyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, “nötr faiz oranının kestirilmesinin zor olduğunu” belirtti ve faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.

Borsa kapanış verileri:

Nikkei 225: +%1,8

Hang Seng: +%0,2

Şanghay Bileşik: +%0,1

Kospi: -%0,6

Fitch, Türkiye’nin 2024 büyüme beklentisini yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye’nin büyüme tahminini %3,5’ten %3,8’e çıkardı.

2026 ve 2027 için beklentiler ise sırasıyla %3,5 ve %4,2 olarak korundu.

Borsa İstanbul’da dün satıcılı bir seyir görülürken, BIST 100 endeksi günü %0,78 düşüşle 11.036,82 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dünü 42,4430 seviyesinde kapatırken, bugün 42,4590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistlerin teknik değerlendirmesi

Analistlere göre BIST 100’de:

Destek: 11.000 – 10.900

Direnç: 11.100 – 11.200

Bugün takip edilecek veriler

13.00 – Avro Bölgesi perakende satışlar

14.30 – Türkiye reel efektif döviz kuru

14.30 – Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 – ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları