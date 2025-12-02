Çarpıcı güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Esra Bilgiç, yeni bir reklam anlaşmasına daha imza attı. “Zamanın Kapıları” adlı dijital dizinin ardından bir süre projelere ara verme kararı alan oyuncu, bu süreçte markaların gözdesi oldu.

Üç Büyük Marka ile Anlaştı

Ünlü bir alışveriş sitesinin ve Türkiye’nin köklü bankalarından birinin reklam yüzü olan Esra Bilgiç, peş peşe gelen iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Başarılı oyuncu, son olarak dp markasının yeni şampuan kampanyası için bir yıllık anlaşma yaptı.

Reklam Filmi Bugün Çekildi

Esra Bilgiç, dp şampuan reklamı için bugün kameralar karşısına geçti. Oyuncunun yer aldığı yeni kampanyanın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.