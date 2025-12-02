Yozgat Şehir Hastanesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği düzenlenen törenle açıldı. Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği, hastanenin Göğüs Hastalıkları Birimi içinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, tütün kullanımının halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, bu kapsamda sigara bırakma polikliniklerinin sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Karaarslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ise bir sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini kaydetti.

Açılışa, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Başer ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Yozgat Şehir Hastanesi idari ekibi ve personeli katıldı.