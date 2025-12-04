ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de yürütülen ateşkes sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, “İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek” dedi. Beyaz Saray’da basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, sürecin hızla ilerlediğini vurguladı.

Trump, Gazze’de ateşkesin bir sonraki aşamasına geçişle ilgili soruya, “İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek” şeklinde yanıt vererek Washington’un süreci yakından takip ettiğini belirtti.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeye de değinen Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.

Trump açıklamasında şunları söyledi:

“Devlet Başkanı Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Putin’in savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor.”

Washington–Moskova hattındaki diplomatik temasların hızlanması, küresel gündemde yakından takip ediliyor.