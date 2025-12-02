Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandıracak barış planının hazırlandığını açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmelerin ABD’de sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, ABD’deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığındaki heyeti kabul ederek, kendilerinden bilgi aldığını belirtti. Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerde telefonda çözülemeyen konuların yüz yüze ele alındığını aktaran Zelenskiy, Umerov’un ABD’li yetkililerle barış planı üzerinde çalıştığını ve görüşmelerde Ukrayna’nın temel önceliklerini ilettiğini vurguladı.

Zelenskiy, çalışmaların Cenevre Belgesi’ne dayandığını ve bu belgenin daha sonra geliştirildiğini söyledi. Ayrıca Avrupa’da son iki günde yaptığı temasları da heyete aktardığını belirten Zelenskiy, Rusya’nın Amerikan tarafıyla yapılacak görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını kaydetti.