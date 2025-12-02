Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda’nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)’ kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Hollanda'nın 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı belirtilerek, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, ‘Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)’ tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği aktarıldı.

Kaynak: DHA