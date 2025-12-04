Mersin'de bir adrese düzenlenen baskında 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi; yakalanan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele kapsamında koordineli çalışma yürütüldü. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 euro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterline de el konuldu. Gözaltına alınan R.A. işlemleri sonrası tutuklandı.