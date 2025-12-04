KANAL D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, çarşamba akşamı yayınlanan son bölümüyle hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Karakterlerin hayatlarında peş peşe yaşanan kritik gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlerken, bölüm boyunca tempo ve gerilim bir an bile düşmedi.

Kadir ve Çiğdem’den sürpriz yakınlaşma, Gürdal’dan şoke eden haber

Son bölümde Kadir ve Çiğdem arasındaki beklenmedik yakınlaşma izleyicileri ters köşeye yatırdı.

Gürdal’ın baba olacağı haberi ise sadece Irmak’ı değil, ekran başındaki izleyicileri de şaşkına çevirdi.

Faruk yine kendini Ayten’in yanında bulurken, bölümün en dikkat çeken anlarından biri de Eşref’in Nisan’a hediye ettiği kolye oldu.

‘Hain Nisan’sa kafama sıkarım’: Yeni bölüm için büyük beklenti

Kasap’ın kurduğu tuzaktan kurtulan Eşref, yakınındaki hainin Nisan olup olmadığını anlamak için alıştığı yönteme başvurdu.

Nisan’ı romantik bir yemeğe çıkaran Eşref, ona değerli bir kolye hediye etti. Nisan, daha önce Çiğdem’e dinleme cihazı yerleştirilen kolyeyi hatırlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Eşref’in “Hain Nisan’sa kafama sıkarım” sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu sahne izleyiciler tarafından “gelecek bölümlerde kopacak fırtınanın habercisi” şeklinde yorumlandı.

Eşref Rüya üç kategoride açık ara farkla lider

Dizi, aldığı yüksek reytinglerle liderlik geleneğini sürdürdü:

Tüm Kişiler: 8,81 izlenme oranı – 23,87 izlenme payı

AB: 7,12 izlenme oranı – 22,06 izlenme payı

20+ABC1: 9,08 izlenme oranı – 24,65 izlenme payı

Neredeyse her sahnesi sosyal medyada paylaşım ve yorum rekorları kıran Eşref Rüya, sanal medyanın da bir kez daha galibi oldu.