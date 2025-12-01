Türkiye genelinde yeni haftayla birlikte hava sert değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son açıklamalara göre, sağanak yağış, kar ve hava sıcaklıklarında ani düşüş bekleniyor özellikle iç ve doğu kesimlerde kış kapıyı çalıyor.

Pazar günü için yurdun tamamında kar, sağanak ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklıklar 4 derece daha azalacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il detaylar ve son durum…

Hava Ne Olacak?

Yağış: Önümüzdeki günlerde sağanak yağışın batı, iç ve kuzey bölgelerde; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklık: Genel olarak hava sıcaklığı 2–5 °C arasında düşecek; bazı bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

Uyarı: İç Anadolu, Doğu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile yüksek rakımlı alanlarda kar, don, buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama riski var.

Kim/Neresi Etkilenecek?

Batı Bölgeler (Marmara, Ege kıyıları, Batı Karadeniz): Özellikle sağanak ve gök gürültülü yağış hafta başında dikkatli olunmalı.

İç Anadolu & Doğu Anadolu: İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar; yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.

Genel: Sıcaklıklar düşüyor, gece ve sabah saatlerinde don ve sis riski var. Özellikle trafikte ve tarım-zirai faaliyetlerde tedbirli olunmalı.



Vatandaşlara Öneriler

Yağış ve kar beklentisi nedeniyle araç kullananlar için kış lastiği, çekiş kontrolü, yola çıkmadan güncel radar/uyarı durumu takibi önemli.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde yaşayanların, yüksek kesimler ile dağ yolları için don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

Tarım, hayvancılık, zirai faaliyetlerle uğraşanlar don tehlikesi için önceden tedbir almalı.

Hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak soğuk havaya karşı gerekli giyim ve ısınma önlemlerini almakta fayda var.

Ne Zaman Başlıyor / Ne Kadar Sürecek?

Meteoroloji’nin uyarısına göre hava değişikliği bu hafta başında başlıyor. Yağış ve sıcaklık düşüşü, önümüzdeki 3–5 gün boyunca etkili olabilir. Özellikle kış lastiği, don uyarısı ve kar beklentisi içinden geçen günlerde tedbirli olmakta fayda var.